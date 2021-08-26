У результаті вибуху в кабульському аеропорту загинули щонайменше 13 осіб, в тому числі діти - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Щонайменше 13 осіб було вбито, в тому числі діти та поранено 5 морських піхотинців США в результаті вибуху біля аеропорту Кабула, повідомив канал Al Arabiya та Sky News Arabia, інформує УНН.
Деталі
Вибух прогремів біля аеропорту Кабула, де тисячі людей зібралися, щоб спробувати втекти з країни після захоплення влади талібами на початку цього місяця.
При цьому корреспондет Sky News Arabia повідомляє про 11 загиблих та 5 поранених морських піхотинців США.
Вибух стався в результаті атаки смертника. Як повідомляють ЗМІ, поранені є як серед афганців, так і серед американських громадян.
Пентагон підтвердив факт вибуху.
Доповнення
Західні країни попереджали про можливий напад на аеропорт Кабула в останні дні масованої евакуації.
Раніше в четвер таліби обстріляли з водомета людей, що зібралися біля воріт аеропорту, намагаючись відігнати натовп, коли хтось запустив балончики зі сльозогінним газом в натовп.