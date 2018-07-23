Внаслідок тайфуну у В'єтнамі загинули 32 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном Шонтінь, у В'єтнамі загинули щонайменше 32 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.
Тайфун Шонтінь сформувався в Південно-Китайському морі у вівторок минулого тижня і через два дні обрушився на В'єтнам.
Сильні зливи спричинили повені та зсуви в багатьох районах, включаючи столицю Ханой.
В'єтнамський уряд заявив у неділю, що, за підтвердженими даними, загинули 32 людини, а 17 вважаються зниклими безвісти.
Більше 5 тисяч будівель і будинків були зруйновані або змиті, а приблизно 82 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь були затоплені.
Раніше повідомлялося про 20 загиблих в результаті повені, викликаної тайфуном Шантінь.