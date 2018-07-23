В результате тайфуна во Вьетнаме погибли 32 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном Шонтинь, во Вьетнаме погибли по крайней мере 32 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.
Тайфун Шонтинь сформировался в Южно-Китайском море во вторник на прошлой неделе и через два дня поразил Вьетнам.
Сильные ливни послужили причиной наводнений и оползней во многих районах, включая столицу Ханой.
Вьетнамское правительство заявило в воскресенье, что, по подтвержденным данным, погибли 32 человека, а 17 числятся пропавшими без вести.
Более 5 тысяч зданий и домов были разрушены или смыты, а примерно 82 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий были затоплены.
Ранее сообщалось о 20 погибших в результате наводнения, вызванного тайфуном Шантинь.