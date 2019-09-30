У результаті наїзду автобусу на зупинку в Анкарі загинуло щонайменше три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Щонайменше три людини загинули при наїзді міського автобуса на зупинку громадського транспорту в турецькій столиці. Про це повідомляє в понеділок телеканал CNN Türk, передає УНН.
За його даними, НП сталася в районі Мамак.
Згідно з попередньою інформацією, що надійшла від міської влади, водій транспортного засобу не впорався з керуванням і автобус зіткнувся з зупинкою. В аварії також постраждали три інших людини.
Як писав УНН раніше, влада Туреччини відзвітувала про наслідки землетрусу в Стамбулі. В результаті землетрусу в Стамбулі постраждали 34 людини, 473 будівлі отримали пошкодження, повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай.