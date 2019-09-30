В результате наезда автобуса на остановку в Анкаре погибли по меньшей мере три человека

По его данным, ЧП произошло в районе Мамак.

Согласно предварительной информации, поступившей от городских властей, водитель транспортного средства потерял управление и автобус столкнулся с остановкой. В аварии также пострадали три других человека.





Как писал УНН ранее, власти Турции отчиталась о последствиях землетрясения в Стамбуле. В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, 473 здания получили повреждения, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.