У результаті авіаударів аравійської коаліції у Ємені загинули не менше 50 хуситів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Щонайменше 50 заколотників-хуситів стали жертвами в результаті ударів в Ємені ВВС коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Про це повідомив у понеділок саудівський новинний портал “Аджіль”, передає УНН.
За його даними, авіаудари наносилися по укріпленнях прихильників руху “Ансар Аллах” у прибережних районах на заході країни.
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З серпня 2014 року Ємен є ареною протистояння між легітимними з точки зору світової спільноти владою країни і бунтівними формуваннями хуситів. У найбільш активну фазу конфлікт перейшов із початком вторгнення на прохання президента Абд Раббо Мансура Хаді в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.
Нагадаємо, кількість загиблих за два роки збройного конфлікту в Ємені зросла до 10 тисяч осіб, кількість поранених — до 40 тисяч.