В результате авиаударов аравийской коалиции в Йемене погибли не менее 50 хуситов

По его данным, авиаудары наносились по укреплениям сторонников движения “Ансар Аллах” в прибрежных районах на западе страны.

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С августа 2014 Йемен является ареной противостояния между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями страны и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, количество погибших за два года вооруженного конфликта в Йемене возросло до 10 тысяч человек, число раненых — до 40 тысяч.