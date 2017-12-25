В результате авиаударов аравийской коалиции в Йемене погибли не менее 50 хуситов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. По меньшей мере 50 мятежников-хуситов стали жертвами авиаударов в Йемене ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сообщил в понедельник саудовский новостной портал “Аджиль”, передает УНН.
По его данным, авиаудары наносились по укреплениям сторонников движения “Ансар Аллах” в прибрежных районах на западе страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали Иран прекратить поставки вооружения хусит после обстрела Эр-Рияда
С августа 2014 Йемен является ареной противостояния между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями страны и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
Напомним, количество погибших за два года вооруженного конфликта в Йемене возросло до 10 тысяч человек, число раненых — до 40 тысяч.