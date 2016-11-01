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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ — І.Білоус

У разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ — І.Білоус

Київ • УНН

 • 9082 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Фонд державного майна не буде оголошувати новий конкурс з продажу державного пакета акцій (99,6%) “Одеського припортового заводу” (ОПЗ) у випадку, якщо запланований на 14 грудня аукціон не відбудеться. Про це в ефірі телеканалу “NewsOne” повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус, передає УНН.

Так, за його словами, якщо приватизації ОПЗ знову не відбудеться, то завод приєднають до іншого активу. І це питання вже внесене на розгляд уряду.

“Усі думають: от не відбудеться ще один тендер, і ми виставимо його буквально там за 50 гривень. Ні, я хочу всіх заспокоїти: цього не буде. Я вже виніс це питання на розгляд уряду, що, якщо в нас буде, наприклад, знову невдала спроба, допускаємо таку можливість, ми будемо вирішувати проблему не шляхом продажу, а шляхом приєднання цього активу до іншого активу, що має або газ, або дешеві засоби, і який зможе протримати цей актив „на плаву“ до повернення кон’юнктури на ринку. Це передбачається не раніше ніж 2019 рік”, ― сказав І.Білоус.

Нагадаємо, ФДМУ оголосив конкурс з продажу державного пакета акцій ОПЗ і призначив проведення аукціону на 14 грудня.

Також нагадаємо, деякі експерти припустили, що ОПЗ можуть приєднати до “Нафтогазу”.

При цьому, за словами Ю.Корольчука, у “Нафтогазу” вже колись був схожий досвід ведення непрофільного бізнесу.

Однак, на переконання експерта, з точки зору виконання Україною вимог Третього енергопакету, який передбачає позбавлення “Нафтогазу” низки повноважень, а не їх збільшення — то шлях “купівлі” ОПЗ “Нафтогазом” — суперечливий.

Політолог Андрій Миселюк, коментуючи процес продажу ОПЗ, зазначив, що зрив приватизації заводу, та його знецінення — це досягнуті в чиїхось інтересах цілі.

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