В случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ - И.Билоус

Так, по его словам, если приватизации ОПЗ снова не произойдет, то завод присоединят к другому активу. И этот вопрос уже внесен на рассмотрение правительства.

"Все думают: вот не состоится еще один тендер, и мы выставим его буквально там за 50 гривен. Нет, я хочу всех успокоить: этого не будет. Я уже вынес этот вопрос на рассмотрение правительства, что, если у нас будет, например, снова неудачная попытка, допускаем такую ​​возможность, мы будем решать проблему не путем продажи, а путем присоединения этого актива в другой актив, имеющий или газ, или дешевые средства, и который сможет продержать этот актив "на плаву" к возвращению конъюнктуры на рынке. Это предполагается не ранее чем в 2019 году ", - сказал И.Билоус.

Напомним, ФГИУ объявил конкурс по продаже государственного пакета акций ОПЗ и назначил проведение аукциона на 14 декабря.

Также напомним, некоторые эксперты предположили, что ОПЗ могут присоединить к "Нафтогазу".

При этом, по словам Ю.Корольчук, у "Нафтогаза" уже когда-то был подобный опыт ведения непрофильного бизнеса.

Однако, по мнению эксперта, с точки зрения выполнения Украиной требований Третьего энергопакета, который предусматривает лишение "Нафтогаза" ряда полномочий, а не их увеличение - то путь "покупки" ОПЗ "Нафтогазом" - противоречивый.

Политолог Андрей Миселюк, комментируя процесс продажи ОПЗ, отметил, что срыв приватизации завода, и его обесценивание - это достигнутые в чьих интересах цели.