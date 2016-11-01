В случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ - И.Билоус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Фонд государственного имущества не будет объявлять новый конкурс по продаже государственного пакета акций (99,6%) "Одесского припортового завода" (ОПЗ) в случае, если запланированный на 14 декабря аукцион не состоится. Об этом в эфире телеканала "NewsOne" сообщил председатель ФГИУ Игорь Билоус, передает УНН.
Так, по его словам, если приватизации ОПЗ снова не произойдет, то завод присоединят к другому активу. И этот вопрос уже внесен на рассмотрение правительства.
"Все думают: вот не состоится еще один тендер, и мы выставим его буквально там за 50 гривен. Нет, я хочу всех успокоить: этого не будет. Я уже вынес этот вопрос на рассмотрение правительства, что, если у нас будет, например, снова неудачная попытка, допускаем такую возможность, мы будем решать проблему не путем продажи, а путем присоединения этого актива в другой актив, имеющий или газ, или дешевые средства, и который сможет продержать этот актив "на плаву" к возвращению конъюнктуры на рынке. Это предполагается не ранее чем в 2019 году ", - сказал И.Билоус.
Напомним, ФГИУ объявил конкурс по продаже государственного пакета акций ОПЗ и назначил проведение аукциона на 14 декабря.
Также напомним, некоторые эксперты предположили, что ОПЗ могут присоединить к "Нафтогазу".
При этом, по словам Ю.Корольчук, у "Нафтогаза" уже когда-то был подобный опыт ведения непрофильного бизнеса.
Однако, по мнению эксперта, с точки зрения выполнения Украиной требований Третьего энергопакета, который предусматривает лишение "Нафтогаза" ряда полномочий, а не их увеличение - то путь "покупки" ОПЗ "Нафтогазом" - противоречивый.
Политолог Андрей Миселюк, комментируя процесс продажи ОПЗ, отметил, что срыв приватизации завода, и его обесценивание - это достигнутые в чьих интересах цели.