У разі перемоги М.Ле Пен у Франції чіткіше звучатиме ідея виборів на Донбасі - В.Карасьов

Натомість, на думку В.Карасьова, гіпотетична перемога кандидати в президенти Франції Еммануеля Макрона сприятиме стабільності роботи "нормандського формату", який працюватиме у такому ж темпі, як за президента Франсуа Олланда.

"У разі програшу Еммануеля Макрона на президентських виборах і виграшу Франсуа Фійона або Марін Ле Пен, буде більш відчутна артикульована ідея про вибори на Донбасі, про автономізацію "ЛНР" та "ДНР" і федералізацію України як спосіб вирішення конфлікту на Донбасі. У свою чергу у разі перемоги Еммануеля Макрона нічого по суті не зміниться. Більше того, "нормандський формат" працюватиме у такому ж режимі і в такому ж темпі, як працював при Франсуа Олланді", - зазначив він.

Також В.Карасьов додав, що Франсуа Фійон та Марін Ле Пен мають мало розбіжностей у поглядах щодо проблем Донбасу та ситуації із Кримом.

"І Фійон, і Ле Пен мають більш проросійські погляди як на проблему Донбасу, так і на ситуацію із Кримом. Проблема Криму одразу ж буде по-іншому інтерпретуватися, адже Крим – проросійський, і тут і Ле Пен, і Фійон мають мало розбіжностей у цьому питанні. І до речі, вони мають мало розбіжностей у погляді на проблему Донбасу. Тому, Україна відчує тиск щодо федералізації, автономізації. І тоді Німеччині буде дуже важко надалі відстоювати існуючу європейську позицію і позицію західних партнерів України щодо конфлікту на Донбасі і пошуків способів його вирішення", - наголосив він.

Вибори президента у Франції, як очікується, відбудуться в два тури - 23 квітня і 7 травня. Всього на посаду глави держави претендують 11 кандидатів.