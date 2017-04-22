В случае победы М.Ле Пен во Франции четче будет звучать идея выборов на Донбассе - В.Карасев

Зато, по мнению В.Карасева, гипотетическая победа кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона будет способствовать стабильности работы "нормандского формата", который будет работать в таком же темпе, как при президенте Франсуа Олланда.

"В случае проигрыша Еммануэля Макрона на президентских выборах и выигрыша Франсуа Фийона или Марин Ле Пен, будет более ощутима артикулированная идея о выборах на Донбассе, об автономизации "ЛНР" и "ДНР" и федерализации Украины как способ разрешения конфликта на Донбассе. В свою очередь в случае победы Эммануэля Макрона ничего по сути не изменится. Более того, "нормандский формат" будет работать в таком же режиме и в таком же темпе, как работал при Франсуа Олланде", - отметил он.

Также В.Карасев добавил, что Франсуа Фийон и Марин Ле Пен имеют мало расхождений во взглядах относительно проблем Донбасса и ситуации с Крымом.

"И Фийон, и Ле Пен имеют более пророссийские взгляды как на проблему Донбасса, так и на ситуацию с Крымом. Проблема Крыма сразу же будет по-другому интерпретироваться, ведь Крым - пророссийский, и здесь и Ле Пен, и Фийон имеют мало различий в этом вопросе. И кстати, они имеют мало разногласий во взгляде на проблему Донбасса. Поэтому, Украина почувствует давление относительно федерализации, автономизации. И тогда Германии будет очень трудно в дальнейшем отстаивать существующую европейскую позицию и позицию западных партнеров Украины относительно конфликта на Донбассе и поисков способов его решения", - подчеркнул он.

Выборы президента во Франции, как ожидается, пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.