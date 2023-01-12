У районі Соледара за раз знищили понад сотню окупантів: ССО показали відео

Цитата

"Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У". В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних", - повідомили в ССО.

На відео - один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 113 990 осіб, 276 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.