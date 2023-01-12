У районі Соледара за раз знищили понад сотню окупантів: ССО показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Завдяки злагодженій роботі українських Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників у районі Соледара Донецької області знищено понад сотню російських окупантів. Про це повідомили у ССО ЗСУ у четвер, 12 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У". В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних", - повідомили в ССО.
На відео - один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 113 990 осіб, 276 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.