В районе Соледара за раз уничтожили более сотни оккупантов: ССО показали видео

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"Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У". В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных", - сообщили в ССО.

На видео - один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 113 990 человек, 276 вертолетов и сотен единиц военной техники.