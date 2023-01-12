В районе Соледара за раз уничтожили более сотни оккупантов: ССО показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Благодаря слаженной работе украинских Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков в районе Соледара Донецкой области уничтожено более сотни российских оккупантов. Об этом сообщили в ССО ВСУ в четверг, 12 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У". В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных", - сообщили в ССО.
На видео - один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 113 990 человек, 276 вертолетов и сотен единиц военной техники.