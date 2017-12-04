У районі пошуків аргентинської субмарини "Сан Хуан" виявлено новий неопізнаний об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прес-центр аргентинського флоту заявив, що в районі пошуків зниклого підводного човна ВМС Аргентини “Сан Хуан” в Південній Атлантиці гідролокатором виявлено новий неопізнаний об’єкт, передає УНН з посиланням на ABC News.
Представник ВМС Аргентини Енріке Балбі заявив на прес-конференції в неділю, що новий об'єкт знаходиться на глибині 950 метрів і розташований неподалік від останнього відомого розташування субмарини.
Військово-морський флот намагається зробити візуальний огляд зареєстрованого на гідролокаторі об'єкту.
Також в ході прес-конференції йшлося про те, що виявлений раніше російським підводним телекерованим апаратом предмет виявився затонулим риболовецьким судном.
Нагадаємо, неподалік берегів Аргентини зник бойовий підводний човен "Сан-Хуан" ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту.