В районе поисков аргентинской субмарины "Сан Хуан" обнаружен новый неопознанный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Пресс-центр аргентинского флота заявил, что в районе поисков пропавшего подводной лодки ВМС Аргентины “Сан Хуан” в Южной Атлантике гидролокатором обнаружен новый неопознанный объект, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби заявил на пресс-конференции в воскресенье, что новый объект находится на глубине 950 метров и расположен неподалеку от последнего известного местоположения субмарины.
Военно-морской флот пытается сделать визуальный осмотр зарегистрированного на гидролокаторов объекта.
Также в ходе пресс-конференции речь шла о том, что обнаруженный ранее российским подводным телеуправляемым аппаратом предмет оказался затонувшим рыболовецким судном.
Напомним, у берегов Аргентины исчезла боевая подводная лодка “Сан-Хуан” ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.