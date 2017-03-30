У районі донецького аеропорту бойовики порушили режим тиші п'ять разів

"Район донецького аеропорту. В Опитному та Пісках противник порушив режим тиші п'ять разів. Усі ці епізоди сталися в світлу пору доби. Один з обстрілів був мінометним, ще один – снайперським", - повідомив він.

Нагадаємо, бойовики за добу випустили у районі Авдіївки близько 90 мін.