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У районі донецького аеропорту бойовики порушили режим тиші п'ять разів

Київ • УНН

 • 7990 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У районі донецького аеропорту противник порушив режим тиші п'ять разів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Район донецького аеропорту. В Опитному та Пісках противник порушив режим тиші п'ять разів. Усі ці епізоди сталися в світлу пору доби. Один з обстрілів був мінометним, ще один – снайперським", - повідомив він.

Нагадаємо, бойовики за добу випустили у районі Авдіївки близько 90 мін.

Українські Національні Новини

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