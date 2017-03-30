У районі донецького аеропорту бойовики порушили режим тиші п'ять разів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У районі донецького аеропорту противник порушив режим тиші п'ять разів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Район донецького аеропорту. В Опитному та Пісках противник порушив режим тиші п'ять разів. Усі ці епізоди сталися в світлу пору доби. Один з обстрілів був мінометним, ще один – снайперським", - повідомив він.
Нагадаємо, бойовики за добу випустили у районі Авдіївки близько 90 мін.