В районе донецкого аэропорта боевики нарушили режим тишины пять раз

"Район донецкого аэропорта. В Опытном и Песках противник нарушил режим тишины пять раз. Все эти эпизоды произошли в светлое время суток. Один из обстрелов был минометным, еще один - снайперским", - сообщил он.

Напомним, боевики за сутки выпустили в районе Авдеевки около 90 мин.