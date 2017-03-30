В районе донецкого аэропорта боевики нарушили режим тишины пять раз
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В районе донецкого аэропорта противник нарушил режим тишины пять раз. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Район донецкого аэропорта. В Опытном и Песках противник нарушил режим тишины пять раз. Все эти эпизоды произошли в светлое время суток. Один из обстрелов был минометным, еще один - снайперским", - сообщил он.
Напомним, боевики за сутки выпустили в районе Авдеевки около 90 мин.