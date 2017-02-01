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У районі Авдіївки розпочато ремонтні роботи - штаб АТО

У районі Авдіївки розпочато ремонтні роботи - штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ провели роботу для встановлення перемир'я в районі Авдіївки, у місті розпочато ремонтні роботи. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Авдіївка – ремонтні роботи розпочато. Спільним центром з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін разом з СММ ОБСЄ вжито дієвих заходів щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню в районі населеного пункту Авдіївка. Це дозволило забезпечити проведення екстрених ремонтних робіт на важливих комунікаціях міста", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО нагадали, що протягом останніх днів Авдіївка зазнала потужних артилерійських та мінометних ударів, а в результаті зруйновано оселі мирних українців, були пошкоджені траси водо- та електропостачання, багато будинків залишились без тепла.

"З метою виправлення ситуації що сталась, за дорученням Президента України, в форматі тристоронньої робочої групи, керівництво Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін разом з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом здійснено значну роботу по припиненню ескалації конфлікту та недопущення гуманітарної катастрофи в регіоні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

Раніше бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці.

Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.

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