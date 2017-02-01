В районе Авдеевки начали ремонтные работы - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провели работу по установлению перемирия в районе Авдеевки, в городе начали ремонтные работы. Об этом сообщили УНН в пресс-центре штаба АТО.
"Авдеевка - ремонтные работы начали. Общим центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон вместе с СММ ОБСЕ приняты действенные меры по установлению устойчивого режима прекращения огня в районе населенного пункта Авдеевка. Это позволило обеспечить проведение экстренных ремонтных работ на важных коммуникациях города", - говорится в сообщении.
В штабе АТО напомнили, что в последние дни Авдеевка подверглась мощным артиллерийским и минометным ударам, в результате разрушены дома мирных украинцев, были повреждены трассы водо- и электроснабжения, многие дома остались без тепла.
"С целью исправления произошедшей ситуации, по поручению Президента Украины, в формате трехсторонней рабочей группы, руководство совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон вместе с первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом осуществили значительную работу по прекращению эскалации конфликта и недопущению гуманитарной катастрофы в регионе", - сказано в сообщении.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.
Ранее бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.