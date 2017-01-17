У рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії - Є.Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.
“Питання, чи готова Росія як член Інтерполу співпрацювати з Україною в рамках цієї організації. На даний час, ми бачимо надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Російської Федерації, особливо після того, як представник Росії став один з керівників Інтерполу, питання про співпрацю стають більше делікатними”, — сказав він.
“Тим не менш, ми не втрачаємо надії, ми працюємо”, — додав представник ГПУ.
У жовтні минулого року представника Росії, генерал-майора поліції Олександра Прокопчука обрали віце-президентом Інтерполу.
Після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві у лютому2014 року низка українських високопосадовців покинули територію України, частина з них перебувають у Росії.
Російська сторона відмовляється видавати Україні колишніх посадовців, щодо яких українські силовики здійснюють розслідування. Москва ці відмови не коментує.
У жовтні 2016 року Є.Єнін повідомляв, що Росія 5 разів відмовила Україні в екстрадиції колишнього президента Віктора Януковича і 3 рази — у видачі екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова, Москва обґрунтовувала відмови “політичним” характером переслідування Віктора Януковича.
Разом з тим, за словами Є.Єніна, експертизи щодо оцінки всього майна комплексу “Межигір’я” певним чином стримують просування кримінального провадження.