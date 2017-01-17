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В рамках Интерпола чрезвычайно низкий уровень взаимодействия со стороны России - Е.Енин

В рамках Интерпола чрезвычайно низкий уровень взаимодействия со стороны России - Е.Енин

Киев • УНН

 • 8723 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявляет, что в рамках Интерпола имеется чрезвычайно низкий уровень взаимодействия со стороны России. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода", передает УНН.

"Вопрос, готова ли Россия как член Интерпола сотрудничать с Украиной в рамках этой организации. В настоящее время, мы видим чрезвычайно низкий уровень взаимодействия со стороны Российской Федерации, особенно после того, как представитель России стал одним из руководителей Интерпола, вопросы о сотрудничестве становятся более деликатными", - сказал он.

"Тем не менее, мы не теряем надежды, мы работаем", - добавил представитель ГПУ.

В октябре прошлого года представителя России, генерал-майора полиции Александра Прокопчука избрали вице-президентом Интерпола.

После массовых расстрелов участников протестов на майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года ряд украинских высокопоставленных чиновников покинули территорию Украины, часть из них находятся в России.

Российская сторона отказывается выдавать Украине бывших высокопоставленных чиновников, в отношении которых украинские силовики проводят расследования. Москва эти отказы не комментирует.

В октябре 2016 года Е.Енин сообщал, что Россия 5 раз отказала Украине в экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича и 3 раза - в выдаче экс-премьер-министра Николая Азарова, Москва обосновывала отказ "политическим" характером преследования Виктора Януковича.

Вместе с тем, по словам Е.Енина, экспертизы по оценке всего имущества комплекса "Межигорье" определенным образом сдерживают продвижение уголовного производства.

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