У рамках евакуації Естонія прийняла у себе 50 тисяч українців – посол ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За час повномасштабного вторгнення рф в Україну Естонія прийняла в себе 50 тисяч українських громадян. Про це під час пресконференції з нагоди презентації проєкту "Разом ми – Європа" заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає кореспондент УНН.
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“Естонія прийняла в себе 50 тисяч українців після повномасштабного вторгнення росії в Україну – це 4% від загальної кількості від всіх, хто вимушений був покинути державу”, – зазначив посол.
Деталі
Маасікас зазначив, що у травні ⅔ громадян Європейського Союзу висловили підтримку Україні щодо кандидатства у ЄС.
Наразі, за словами глави представництва, більшість вважає, що Україна має стати повноправним членом ЄС.
“Це створює тиск на політичне керівництво Європейського Союзу. Тому наразі триває робота, прогрес якої ми можемо бачити вже зараз. Україна отримала кандидатство на членство. Це один з основних елементів, яким я пишаюся зараз”, – додав Матті Маасікас.
Доповнення
Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Естонія направить більше озброєнь, зокрема міномети та протитанкові засоби. Естонія також планує підтримати навчання ЗСУ, ініційоване Великою Британією, та у співпраці з Німеччиною надішле Україні польовий шпиталь.
Зазначимо також, що згідно з останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з моменту початку російського вторгнення 24 лютого було здійснено понад 10 мільйонів перетинів кордону з Україною.