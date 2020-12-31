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У Раді звітують про рік роботи парламенту: прийнято 249 законів, відхилено 594

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2020 році Верховна Рада провела 88 пленарних засідань, відбулося 4 154 голосувань. Парламентарі розглянули 1028 законопроектів, з них прийнято 249 законів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

У Раді звітують про рік роботи парламенту: прийнято 249 законів, відхилено 594

"У 2020 році Верховна Рада IX скликання провела 88 пленарних засідань, відбулося 4 154 голосувань. За інформацією Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради у поточному році розглянуто 1028 законопроектів, з них прийнято 249 законів, 95 – у першому або другому читанні, 90 – враховано та відправлено на доопрацювання (станом на 18 грудня 2020 року). Ще 594 законопроекти було відхилено та знято з розгляду ВР", - йдеться у повідомленні.

З основних законів ВР ухвалила:

- "Про Державний бюджет України на 2021 рік",

- ЗУ про запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення карантину,

- про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, культури, туризму та креативних індустрій,

- про підвищення ефективності парламентського контролю, про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей та інші.

В розрізі суб’єктів законодавчої ініціативи розглянуто 65 законопроектів, з числа внесених Президентом України, 158 – Кабінетом Міністрів України, 805 – народними депутатами.

"З 65 законопроектів, внесених Президентом України, прийнято 47 законів, 8 законопроектів прийнято у першому читанні, 6 проектів законів враховано та направлено на доопрацювання, ще 4 проекти відхилено та знято з розгляду", - додали в повідомленні.

Окрім того, ВР розглянула 158 проектів законів, внесених урядом. Комітети Верховної Ради за рік провели 735 засідань.

Нагадаємо, закон України №1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

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