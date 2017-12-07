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У Раді зняли з порядку денного законопроект про "вбивство" НАБУ - нардеп

У Раді зняли з порядку денного законопроект про "вбивство" НАБУ - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Верховній Раді зняли з порядку денного законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП і членів НАЗК. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вони відступили. Законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП і членів НАЗК знято з порядку денного і не буде розглядатися Верховною Радою. Секретаріати парламентських фракцій вже отримали оновлений порядок денний, в якому немає проекту №7362", - повідомив нардеп.

Він додав, що це ще не перемога - атаки на антикорупційні органи продовжаться.

"Хто програв і так очевидно - документ подавався за особистими підписами керівників двох фракцій - БПП і Народного фронту", - додав М.Найєм.

Раніше нардеп Сергій Лещенко заявив, що голосування за "закон про вбивство НАБУ" очікувалося в четвер.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що Вашингтон має зупинити допомогу уряду України в разі голосування ВР за законопроект щодо звільнення голови НАБУ.

Українські Національні Новини

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