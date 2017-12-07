У Раді зняли з порядку денного законопроект про "вбивство" НАБУ - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Верховній Раді зняли з порядку денного законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП і членів НАЗК. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вони відступили. Законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП і членів НАЗК знято з порядку денного і не буде розглядатися Верховною Радою. Секретаріати парламентських фракцій вже отримали оновлений порядок денний, в якому немає проекту №7362", - повідомив нардеп.
Він додав, що це ще не перемога - атаки на антикорупційні органи продовжаться.
"Хто програв і так очевидно - документ подавався за особистими підписами керівників двох фракцій - БПП і Народного фронту", - додав М.Найєм.
Раніше нардеп Сергій Лещенко заявив, що голосування за "закон про вбивство НАБУ" очікувалося в четвер.
Нагадаємо, раніше у США заявили, що Вашингтон має зупинити допомогу уряду України в разі голосування ВР за законопроект щодо звільнення голови НАБУ.