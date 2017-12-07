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В Раде сняли с повестки дня законопроект об "убийстве" НАБУ - нардеп

В Раде сняли с повестки дня законопроект об "убийстве" НАБУ - нардеп

Киев  •  УНН

 • 16005 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Верховной Раде сняли с повестки дня законопроект, который давал парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК. Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Они отступили. Законопроект, который давал парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК снят с повестки дня и не будет рассматриваться Верховной Радой. Секретариаты парламентских фракций уже получили обновленную повестку дня, в которой нет проекта №7362", - сообщил нардеп.

Он добавил, что это еще не победа - атаки на антикоррупционные органы продолжатся.

"Кто проиграл и так очевидно - документ подавался за личными подписями руководителей двух фракций - БПП и Народного фронта", - добавил М.Найем.

Ранее нардеп Сергей Лещенко заявил, что голосование за "закон об убийстве НАБУ" ожидалось в четверг.

Напомним, ранее в США заявили, что Вашингтон должен остановить помощь правительству Украины в случае голосования ВР за законопроект относительно увольнения главы НАБУ.

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