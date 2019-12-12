У Раді знову оголосили перерву для консультацій у кабінеті Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Верховній Раді України на початку вечірнього засідання оголосили перерву на пів години для проведення консультацій представників двох фракцій у кабінеті голови ВРУ Дмитра Разумкова, передає кореспондент УНН.
“Фракції „Опозиційна платформа за життя“ і „За майбутнє“ наполягають на перерві 30 хв з проханням зібратися в моєму кабінеті”, — зазначив Разумков.
Так, вечірнє засідання ВР продовжать о 16:40.
Нагадаємо, у Верховній Раді України сьогодні, 12 грудня, після відкриття ранкового позачергового пленарного засідання оголосили перерву, і керівники чотирьох фракцій пішли для консультацій у кабінет голови ВРУ Дмитра Разумкова.