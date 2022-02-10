У Раді зібрали підписи за проведення позачергового засідання, але дата досі невідома
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Верховній Раді зібрали необхідну кількість підписів за проведення позачергового засідання. Про це журналісту УНН повідомила речниця фракції “Слуги народу” Юлія Палійчук.
Деталі
Палійчук підтвердила, що у ВР вже зібрали підписи за проведення позачергового засідання.
Проте наразі дата засідання невідома.
Що було раніше
Народний депутат від "Слуга народу" Юлія Гришина повідомляла, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 14 лютого.
Додамо
Народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook повідомляв тоді, що депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР для розгляду проекту щодо звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявляв, що ініціює позачергове засідання ВР. Він хоче заслухати керівників правоохоронних органів у справах проти депутатів.
Доповнення
Напередодні у ЗМІ з'явилося розслідування щодо ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, а також відео нібито з місця ДТП. На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами "дай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.
Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар для того, щоб залишити місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп'яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.