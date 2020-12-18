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У Раді збирають підписи для проведення позачергового засідання та звернулися до "ФОПів" за допомогою

Київ • УНН

 • 28456 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Верховній Раді України збирають підписи для проведення позачергово засідання для вирішення ситуації з "ФОПами" та "євробляхерами". Також один із ініціаторів процедури - нардеп Олександр Качура закликає підприємців змусити депутатів-мажоритарників підписати документ. Про це нардеп заявив у коментарі УНН.

У Раді збирають підписи для проведення позачергового засідання та звернулися до "ФОПів" за допомогою

"Ще поки збираємо підписи. Зараз їх уже близько сотні. Ініціаторами збору виступили я й колега з фракції ("Слуга народу" - ред.) Олександр Дубінський та інші депутати. Навряд чи вдасться це зробити. А тому я закликаю всіх "ФОПів" знайти своїх депутатів-мажоритарників і примусити їх підписати лист про проведення позачергового засідання. Адже це необхідно всім. Необхідно розглянути три законопроекти по ФОП, зокрема - про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроект про "евробляхи", - заявив нардеп.

Нагадаємо, що 15 грудня на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками – учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями.

Додамо, що масштабні акції протестів ФОП розпочались з 1 грудня. Вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.

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