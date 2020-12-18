У Раді збирають підписи для проведення позачергового засідання та звернулися до "ФОПів" за допомогою

"Ще поки збираємо підписи. Зараз їх уже близько сотні. Ініціаторами збору виступили я й колега з фракції ("Слуга народу" - ред.) Олександр Дубінський та інші депутати. Навряд чи вдасться це зробити. А тому я закликаю всіх "ФОПів" знайти своїх депутатів-мажоритарників і примусити їх підписати лист про проведення позачергового засідання. Адже це необхідно всім. Необхідно розглянути три законопроекти по ФОП, зокрема - про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроект про "евробляхи", - заявив нардеп.

Нагадаємо, що 15 грудня на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками – учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями.

Додамо, що масштабні акції протестів ФОП розпочались з 1 грудня. Вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.