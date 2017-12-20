У Раді заявили про відсутність політичної волі прийняти закон про реінтеграцію Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В "Народному фронті" обурені відсутністю політичної волі для прийняття законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції Народний фронт Андрій Тетерук, передає кореспондент УНН.
"Я хотів би зробити заяву щодо ситуації навколо законопроекту № 7163 (Проект Закону про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях). "Народний фронт" обурює позиція політичних сил, які не можуть визначитися і дати голоси за прийняття цього законопроекту.
Вони починають придумувати різні причини, які відкладають розгляд і остаточне прийняття цього документа в сесійній залі. Це послаблює нашу країну і ставить питання невизначеності парламенту щодо нашого ставлення до РФ. На жаль, український парламент ще не ухвалив остаточного рішення щодо законопроекту № 7163. Немає політичної волі у інших політичних сил ", - заявив Тетерук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 21 грудня, Верховна Рада України може розглянути так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу.