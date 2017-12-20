В Раде заявили об отсутствии политической воли принять закон о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В “Народном фронте” возмущены отсутствием политической воли для принятия законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции Народный фронт Андрей Тетерук, передает корреспондент УНН.
“Я хотел бы сделать заявление относительно ситуации вокруг законопроекта № 7163 (Проект Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях). "Народный фронт“ возмущает позиция политических сил, которые не могут определиться и дать голоса за принятие этого законопроекта.
Они начинают придумывать разные причины, которые отсрочивают рассмотрение и окончательное принятие этого документа в сессионном зале. Это ослабляет нашу страну и ставит вопрос неопределенности парламента относительно нашего отношения к РФ. К сожалению, украинский парламент еще не принял окончательное решение относительно законопроекта № 7163. Нет политической воли у других политических сил”, — заявил Тетерук.
Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 21 декабря, Верховная Рада Украины может рассмотреть так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса.