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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 100281 просмотра

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10 марта, 15:15 • 113770 просмотра

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В Раде заявили об отсутствии политической воли принять закон о реинтеграции Донбасса

В Раде заявили об отсутствии политической воли принять закон о реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 9891 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В “Народном фронте” возмущены отсутствием политической воли для принятия законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции Народный фронт Андрей Тетерук, передает корреспондент УНН.

“Я хотел бы сделать заявление относительно ситуации вокруг законопроекта № 7163 (Проект Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях). "Народный фронт“ возмущает позиция политических сил, которые не могут определиться и дать голоса за принятие этого законопроекта.

Они начинают придумывать разные причины, которые отсрочивают рассмотрение и окончательное принятие этого документа в сессионном зале. Это ослабляет нашу страну и ставит вопрос неопределенности парламента относительно нашего отношения к РФ. К сожалению, украинский парламент еще не принял окончательное решение относительно законопроекта № 7163. Нет политической воли у других политических сил”, — заявил Тетерук.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 21 декабря, Верховная Рада Украины может рассмотреть так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса.

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