У ВР заявили про неможливість провести місцеві вибори в Києві в грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Місцеві вибори в Києві 8 грудня провести неможливо, оскільки народні депутати просто технічно не встигнуть виконати всі необхідні процедури. Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Щодо виборів 8 грудня не скажу. Наскільки я знаю, в законопроекті № 2143-3 не виписана конкретна дата виборів. Якщо слідувати стандартній процедурі, то нам, щоб зробити цю постанову, потрібна тиждень або дві. Ми не встигаємо. Ми фактично можемо її проголосувати після 15 числа. Тобто, ми на 8-е не встигаємо. Це, попри те, що у нас немає ЦВК, яка повинна на наступний день після прийняття постанови оголосити вибори. Тому ймовірність на грудень я оцінюю як невисоку. Просто немає часу", - зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Києві вибори міського голови та депутатів Київради можуть відбудутися після завершення децентралізації.