В ВР заявили о невозможности провести местные выборы в Киеве в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Местные выборы в Киеве 8 декабря провести невозможно, поскольку народные депутаты просто технически не успеют выполнить все необходимые процедуры. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Что касается выборов 8 декабря не скажу. Насколько я знаю, в законопроекте № 2143-3 не выписана конкретная дата выборов. Если следовать стандартной процедуре, то нам, чтобы сделать это постановление, нужна неделя или две. Мы не успеваем. Мы фактически можем ее проголосовать после 15 числа. То есть, мы на 8-е не успеваем. Это, несмотря на то, что у нас нет ЦИК, которая должна на следующий день после принятия постановления объявить выборы. Поэтому вероятность на декабрь я оцениваю как невысокую. Просто нет времени" , - отметил Корниенко.
Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Киеве выборы городского главы и депутатов Киевсовета могут состоятся после завершения децентрализации.