У Раді завтра планують розглянути законопроекти щодо децентралізації та грального бізнесу

КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі на пленарному засіданні 15 січня мають розглянути низку законопроектів, зокрема, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє УНН із посиланням на завтрашній порядок денний.