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У Раді завтра планують розглянути законопроекти щодо децентралізації та грального бізнесу

У Раді завтра планують розглянути законопроекти щодо децентралізації та грального бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі на пленарному засіданні 15 січня мають розглянути низку законопроектів, зокрема, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє УНН із посиланням на завтрашній порядок денний.

Так, парламентарі планують включити до порядку денного та розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади №2598.

Також нардепи планують розглянути на повторному першому читанні законопроекти про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор №2285 –д, 2285-8, 2285-9, 2285-10.

Окрім того, заплановано розглянути у другому читанні законопроекти про загальну середню освіту №0901, про зміни у законодавстві щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики №2042, а також про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей ВПО №0930.

У першому читанні нардепи планують розглянути законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення національного органу інтелектуальної власності №2255, 2255-1, щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом №2258.

Окрім того, плануюється розглянути проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення №2126 та інші.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, що на засіданні фракції 15 січня 2020 року будуть обговорювати захмарні преміальні працівників Кабміну, ринок землі та гральний бізнес.

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