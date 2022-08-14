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У Раді зареєстрували законопроект щодо фінансового забезпечення ремонту доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7669 про внесення зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” щодо використання коштів державного дорожнього фонду. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

У Раді зареєстрували законопроект щодо фінансового забезпечення ремонту доріг

Ініціатором законопроекту є Кабінет міністрів України.

В пояснювальній записці повідомляється, що законопроектом пропонується виключити статтею 38 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», що дасть можливість здійснити фінансове забезпечення виконання необхідних дорожніх робіт.

Статтею 38 передбачено, що у 2022 році, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони.

В законопроекті повідомляється, що статтю 38 пропонують виключити, адже за оперативною інформацією Укравтодору, станом на 9 серпня 2022 року внаслідок військових дій зазнали руйнувань різного характеру близько 24,8 тис. км автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Також зруйновано або пошкоджено 311 штучних споруд.

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Повідомляється, що через з продовження бойових дій на окремих територіях України, загальний остаточний обсяг руйнувань автомобільних доріг загального користування наразі встановити неможливо.

«Для швидкого зведення нових і відновлення зруйнованих штучних споруд внаслідок військової агресії росії проти України на автомобільних дорогах загального користування з метою забезпечення тимчасового проїзду використовують тимчасові мостові переправи. Водночас, з метою безперебійного та безпечного транспортного сполучення через значні водні перешкоди вкрай необхідним є будівництво альтернативних варіантів інженерних споруд», - йдеться в пояснювальній записці.

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Так, за інформацією служб автомобільних доріг в областях, першочергово потребують відновлення близько 65 штучних споруд протяжністю 8 750 пог. м, які сполучають між собою села, селища та міста з районними та обласними центрами та необхідні для своєчасної доставки гуманітарної допомоги та інших вантажів.

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