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В Раде зарегистрировали законопроект о финансовом обеспечении ремонта дорог

Киев • УНН

 • 182024 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7669 о внесении изменения в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2022 год” по использованию средств государственного дорожного фонда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

В Раде зарегистрировали законопроект о финансовом обеспечении ремонта дорог

Инициатором законопроекта является Кабинет Министров Украины.

В пояснительной записке сообщается, что законопроектом предлагается исключить статьей 38 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», что позволит осуществить финансовое обеспечение выполнения необходимых дорожных работ.

Статьей 38 предусмотрено, что в 2022 году, в виде исключения из положений статьи 24-2 Бюджетного кодекса Украины, средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств’по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, а также для обеспечения потребностей сектора обороны.

В законопроекте сообщается, что статью 38 предлагают исключить, ведь по оперативной информации Укравтодора, по состоянию на 9 августа 2022 года в результате военных действий подверглись разрушениям разного характера около 24,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. Также разрушены или повреждены 311 искусственных сооружений.

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Сообщается, что из-за продолжения боевых действий на отдельных территориях Украины общий окончательный объем разрушений автомобильных дорог общего пользования пока установить невозможно.

«Для быстрого строительства новых и восстановления разрушенных искусственных сооружений в результате военной агрессии россии против Украины на автомобильных дорогах общего пользования с целью обеспечения временного проезда используют временные мостовые переправы. В то же время, с целью бесперебойного и безопасного транспортного сообщения из-за значительных водных препятствий крайне необходимо строительство альтернативных вариантов инженерных сооружений», - говорится в пояснительной записке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мае сообщалось, что в Украине после оккупантов восстановили 36 искусственных сооружений и 760 км дорог

По информации служб автомобильных дорог в областях, в первую очередь нуждаются в восстановлении около 65 искусственных сооружений протяженностью 8 750 пог. м, которые соединяют села, поселки и города с районными и областными центрами и необходимы для своевременной доставки гуманитарной помощи и других грузов.

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