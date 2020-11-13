У Раді зареєстрували законопроект про платіжні послуги: в НБУ пояснили його суть

“У ВР зареєстрований законопроект № 4364 про платіжні послуги, що здатний суттєво осучаснити регулювання діяльності українського ринку платежів та переказу коштів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон створить умови для подальшого розвитку платіжних продуктів, сервісів і послуг. На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції. Завдяки цьому клієнти зможуть отримати нові зручні послуги — якісніші та за вигіднішу ціну.

Нове регулювання платіжного ринку передбачає такі ключові зміни на ринку платіжних послуг:

• існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві — нефінансовими; також буде визначене коло їх надавачів;

• будуть установлені вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг та запровадження, зокрема, можливості створення й діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами. Надавачі платіжних послуг набуватимуть статусу фінансових установ одночасно із правом на надання платіжних послуг;

• небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах;

• випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 4241, який встановлює правила роботи колекторів, зокрема вимоги до етичної поведінки з боржниками.