У Раді зареєстрували законопроект про платіжні послуги: в НБУ пояснили його суть
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про платіжні послуги щодо осучаснення регулювання ринку платежів та переказу коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
“У ВР зареєстрований законопроект № 4364 про платіжні послуги, що здатний суттєво осучаснити регулювання діяльності українського ринку платежів та переказу коштів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що закон створить умови для подальшого розвитку платіжних продуктів, сервісів і послуг. На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції. Завдяки цьому клієнти зможуть отримати нові зручні послуги — якісніші та за вигіднішу ціну.
Нове регулювання платіжного ринку передбачає такі ключові зміни на ринку платіжних послуг:
• існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві — нефінансовими; також буде визначене коло їх надавачів;
• будуть установлені вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг та запровадження, зокрема, можливості створення й діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами. Надавачі платіжних послуг набуватимуть статусу фінансових установ одночасно із правом на надання платіжних послуг;
• небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах;
• випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 4241, який встановлює правила роботи колекторів, зокрема вимоги до етичної поведінки з боржниками.