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В Раде зарегистрировали законопроект о платежных услугах: в НБУ объяснили его суть

В Раде зарегистрировали законопроект о платежных услугах: в НБУ объяснили его суть

Киев  •  УНН

 • 18832 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о платежных услугах по осовремениванию регулирования рынка платежей и перевода средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В ВР зарегистрирован законопроект № 4364 о платежных услугах, что способен существенно осовременить регулирования деятельности украинского рынка платежей и перевода средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг. На рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать росту здоровой конкуренции. Благодаря этому клиенты смогут получить новые удобные услуги - качественные и по более выгодной цене.

Новое регулирование платежного рынка предполагает такие ключевые изменения на рынке платежных услуг:

• будет существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две - нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;
• будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрения, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Предоставители платежных услуг будут приобретать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;
• небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;
• выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, которые получили соответствующую лицензию.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4241, который устанавливает правила работы коллекторов, включая требования к этическому поведению с должниками.

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