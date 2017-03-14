У Раді заговорили про реформування природоохоронної галузі

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КИЇВ. 14 березня. УНН. В екологічному Комітеті ВР констатували відсутність системи контролю за обігом небезпечних відходів в країні, повідомляє УНН.

За словами народного депутата, заступника голови Комітету ВР Олега Недави, після останнього реформування у сфері, міністерство екології та природних ресурсів втратило контроль за обігом небезпечних відходів, а місцева влада не стала цим займатися.

“Небезпечними відходами має займатися Мінприроди, бо міністерство видає ліцензії і воно повинно слідкувати за тим, кому воно їх видає, скільки утворюється відходів і таке інше. Коли міністерство мало територіальні органи на місцях, то була така статистика, але після змін, коли департаменти на місцях стали підпорядковуватися обласним адміністраціям, цей зв'язок втрачено. І тепер немає відповідальної особи”, - зазначив О.Недава.

На його переконання, галузь потребує реформування. Міністерство в сьогоднішньому його вигляді не може опанувати ту ситуацію, яка склалася в Україні, зауважив нардеп.

Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (станом на кінець 2015 року, оскільки даних за 2016 рік ще немає). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.

Чернігівщина вже три роки не може отримати кошти від Мінприроди на утилізацію 300 тонн небезпечних агрохімікатів.

Харківська ОДА взагалі не володіє інформацією щодо стану в сфері поводження з небезпечними відходами.

Херсонська область також не отримала коштів на утилізацію небезпечних відходів. За даними місцевої влади, ситуація в регіоні вже критична.

Як повідомляв УНН, Омбудсмен відкрив провадження проти Мінприроди за самоусунення від виконання покладених обов’язків щодо контролю за рівнем забруднення атмосферного повітря.

Рахункова палата України після проведення аудиту ефективності використання держкоштів, спрямованих на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу “Вектор” та експлуатацію його об’єктів, констатувала бездіяльність Мінприроди у сфері поводження з радіоактивними відходами. За даними відомства, Україна у 2018 році буде вимушена сплатити 20 млн доларів штрафних санкцій, якщо до цього часу не встигне виконати взяті зобов’язання.

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