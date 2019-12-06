У Раді з третьої спроби повернулися до законопроекту щодо протидії відмиванню доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України з третьої спроби проголосували за скасування розгляду "Різного" та продовження обговорення законопроекту №2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, передає кореспондент УНН.
"Надійшла пропозиція, щоб сьогодні скасувати "Різне" і з 13:00 до 14:00 розглядати законопроект №2179 (про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення – ред.)", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.
Відповідну пропозицію підтримали 216 народних депутатів, але голосів не вистачило для ухвалення рішення. Після чого перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук поставив пропозицію на повторне голосування. Рішення вдруге підтримали 216 народних депутатів.
"Давайте ще раз дослухаємося до президії ВРУ і проголосуємо за це процедурне рішення", - зазначила заступник голови ВРУ Олена Кондратюк.
Так, з третьої спроби рішення було ухвалене і підтримане 234 народними депутатами України.
Раніше УНН повідомляв, що парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів.