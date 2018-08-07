У Раді Європи занепокоєні через затримання в білоруських ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Раді Європи обізнані щодо обшуків та затримань журналістів у Білорусі та висловлюють у зв’язку з цим занепокоєння. Про це передає УНН з посиланням на заяву речника генерального секретаря РЄ Турбйорна Ягланда.
“Ми були поінформовані про обшуки та затримання в низці найвідоміших білоруських ЗМІ. Ця інформація викликає серйозне занепокоєння Ради Європи”, — йдеться в заяві.
У РЄ повідомили, що деякі з працівників згаданих ЗМІ є давніми партнерами Ради, вони відомі як професіонали високого рівня.
“Законодавство слід поважати, але розслідування не завжди вимагає затримань, які слід використовувати як останній інструмент. Тому ми закликаємо слідчі органи Білорусі забезпечити швидке та прозоре розслідування. Ми також закликаємо звільнити всіх затриманих журналістів”, — закликали в Раді Європи.
У заяві зазначили, що свобода засобів масової інформації є одним з найважливіших прав людини в демократичному суспільстві, яке слід поважати скрізь у Європі.
Нагадаємо, у вівторок, 7 серпня у Білорусі затримали трьох журналісток за підозрою у зламі сайту державного інформагентства “БелТА”. Згодом стало про сімох затриманих.
Приводом до порушення кримінальної справи Слідком Білорусі називає повідомлення республіканського унітарного підприємства “БелТА” про збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг, які надавалися названим підприємством одному з його замовників. Повідомляється, що протягом 2017-2018 рр. було здійснено більше 15 тисяч несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається в комп’ютерній системі підприємства.
До зазначеної протиправної діяльності причетні посадові особи видавничого дому “Белорусская наука”, ЗАТ “БелаПАН”, ТОВ “ТутБай Медиа”.