В Совете Европы обеспокоены задержаниями в белорусских СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Совете Европы осведомлены об обысках и задержаниях журналистов в Беларуси и выражают в связи с этим беспокойство. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление представителя генерального секретаря СЕ Турбйорна Ягланда.
"Мы проинформированы об обысках и задержаниях в ряде самых известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает серьезное беспокойство Совета Европы", - говорится в заявлении.
В СЕ сообщили, что некоторые из работников упомянутых СМИ являются давними партнерами Совета, их знают как профессионалов высокого уровня.
"Законодательство следует уважать, но расследование не всегда требует задержаний, которые следует использовать как последний инструмент. Поэтому мы призываем следственные органы Беларуси обеспечить быстрое и прозрачное расследование. Мы также призываем освободить всех задержанных журналистов", - призвали в Совете Европы.
В заявлении отметили, что свобода средств массовой информации является одним из важнейших прав человека в демократическом обществе, которое следует уважать везде в Европе.
Напомним, во вторник, 7 августа во Беларуси задержали трех журналисток по подозрению во взломе сайта государственного информагентства "БелТА". Впоследствии стало о семи задержанных.
Поводом к возбуждению уголовного дела следствие Беларуси называет сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков. Сообщается, что в течение 2017-2018 гг. было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.
К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".