У Раді Європи не виключили зміни програми підтримки України

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. План дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки може бути скорегований, якщо буде відповідний запит від нинішньої української влади. Про це в кулуарах Інвестиційного форуму міста Києва в коментарі УНН розповіла заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко.

"Ми діємо у рамках плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки, тому ті проекти, які ми наразі реалізуємо, - це проекти у секторі реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади, місцевої демократії, залучення громадян до прийняття рішень та розробки політики на місцевому та регіональному рівнях, реформа пенітенціарної системи, кримінальної юстиції, судова реформа, конституційна, виборча реформа. Усі проекти, які ми наразі реалізуємо в тісному партнерстві з представниками органів влади та громадянського суспільства, ми плануємо реалізовувати до кінця плану дій. Безумовно, усі вони були розроблені у відповідності до тих потреб і проблем, які свого часу висловлювала українська влада.

Ми в своїй діяльності намагались врахувати ці напрямки, а також для того, щоб максимально сюди залучити європейську експертизу, досвід провідних європейських експертів. Наприклад, питання стосується норм законодавства у відповідності до стандартів РЄ та тих зобов’язань, які Україна брала на себе, коли стала членом РЄ", - сказала Литвиненко.

З її слів, загальний бюджет цього плану дій становить 30 млн євро.

На запитання про те, чи зустрічалися представники Офісу з нинішньою владою України щодо реалізації плану дій, співрозмовниця зазначила, що відповідні зустрічі мали місце.

"Як і будь-яка інша міжнародна організація, ми наразі зустрічаємось з представниками нової влади і в уряді, і в Офісі Президента, і в парламенті, для того, щоб з одного боку представити свою діяльність, озвучити свої заплановані заходи, а з іншого - щоб почути бачення і пріоритети того, що планує нова влада. Тут я можу сказати, що будуть певні корегування у нашій діяльності, але це має вирішуватись колегіально, відкрито, за рахунок такого механізму, як наглядова рада по плану дій, що збирається щорічно і де обговорюються критичні пріоритетні напрямки для розвитку держави. Безумовно, якщо до нас буде запит стосовно корегування чи включення нових (напрямків - ред.), ми готові до обговорення і до подальших консультацій", - зазначила заступник голови Офісу РЄ.

Нагадаємо, у Раді Європи розповіли, чи відповідає законодавство України європейським стандартам.

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