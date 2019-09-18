В Совете Европы не исключили изменения программы поддержки Украины

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. План действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы может быть скорректирован, если будет соответствующий запрос от нынешней украинской власти. Об этом в кулуарах Инвестиционного форума Киева УНН рассказала заместитель председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко.

"Мы действуем в рамках плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы, поэтому те проекты, которые мы сейчас реализуем, - это проекты в секторе реформы местного самоуправления, децентрализации власти, местной демократии, привлечение граждан к принятию решений и разработка политики на местном и региональном уровнях, реформа пенитенциарной системы, уголовной юстиции, судебная реформа, конституционная, избирательная реформа. Все проекты, которые мы сейчас реализуем в тесном партнерстве с представителями органов власти и гражданского общества, мы планируем реализовывать до конца плана действий. Безусловно, все они были разработаны в соответствии с теми потребностями и проблемами, которые в свое время высказывала украинская власть.

Мы в своей деятельности пытались учесть эти направления, а также для того, чтобы максимально сюда привлечь европейскую экспертизу, опыт ведущих европейских экспертов. Например, вопрос касается норм законодательства в соответствии со стандартами СЕ и тех обязательств, которые Украина брала на себя, когда стала членом СЕ", - сказала Литвиненко.

По ее словам, общий бюджет этого плана действий составляет 30 млн евро.

На вопрос о том, встречались ли представители Офиса с нынешней властью Украины по реализации плана действий, собеседница отметила, что соответствующие встречи имели место.

"Как и любая другая международная организация, мы пока встречаемся с представителями новой власти и в правительстве, и в Офисе Президента, и в парламенте, для того, чтобы с одной стороны представить свою деятельность, озвучить свои запланированные мероприятия, а с другой - чтобы услышать видение и приоритеты того, что планирует новая власть. Здесь я могу сказать, что будут определенные корректировки в нашей деятельности, но это должно решаться коллегиально, открыто, за счет такого механизма, как наблюдательный совет по плану действий, который собирается ежегодно и где обсуждаются критические приоритетные направления для развития государства. Безусловно, если к нам будет запрос о корректировке или включения новых (направлений - ред.), мы готовы к обсуждению и к дальнейшим консультаций", - отметила заместитель председателя Офиса СЕ.

Напомним, в Совете Европы рассказали, отвечает ли законодательство Украины европейским стандартам.

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