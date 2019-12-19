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У Раді втретє продовжили перерву

У Раді втретє продовжили перерву

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Верховній Раді України під час ранкового засідання втретє оголошено перерву, передає кореспондент УНН.

Так, на прохання фракції "ОПЗЖ" та депутатської групи "Довіра" перерву продовжено до 11:40.

Додамо, що згідно з Регламентом роботи ВРУ, з 12:00 до 12:30 у ранковому засіданні має відбутися запланована перерва.

Як передає кореспондент УНН, в кулуарах Ради народні депутати повідомляють, що у кабінеті голови ВРУ Дмитра Разумкова голови фракцій обговорюють Виборчий кодекс, законопроекти про гральний бізнес та про ринок землі. Голова ВРУ та голови фракцій хочуть організувати роботу так, щоб більше не відбувалися блокування трибуни.

Нагадаємо, фракції "Батьківщина" і "Голос" звернулися з проханням про перерву на 30 хвилин, після чого Разумков зібрав голів фракцій у своєму кабінеті.

Після цього перерву продовжили ще на 30 хвилин.

Раніше УНН повідомляв, що на черговому пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, 19 грудня, народні депутати збираються розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо видобутку бурштину та покарання за кнопкодавство. Також з пропозиціями Президента України планується розглянути Виборчий кодекс України.

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