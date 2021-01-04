У Раді визначили головних прогульників у 2020 році

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 1630 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 12097 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 25177 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 48658 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 96587 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 183166 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 208406 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182037 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172213 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115813 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.3м/с
66%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 15480 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 105924 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 23354 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 50491 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 29138 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 14503 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 209736 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 240557 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 328759 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 490360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 874 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 8364 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10705 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 50837 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 49342 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У Раді визначили головних прогульників у 2020 році

Київ • УНН

 • 26386 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради за підсумками 2020 року - визначено головних прогульників. Про це УНН повідомили у пресслужбі КВУ.

У Раді визначили головних прогульників у 2020 році

“За даними КВУ, головними прогульниками Ради стали народні депутати групи “За майбутнє”. В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи — 46%. Також низькі показники реєстрації в народних депутатів “Опозиційного платформи — За життя”. В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО “Батьківщини” показники відвідування на рівні 56%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вищі результати в депутатів групи “Довіра” та фракції “Голос”. В середньому на засідання приходили 67% нардепів “Голосу” та 68% — “Довіри”.

"Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 року стали народні депутати “Слуги Народу” та “Європейської солідарності”. В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 71% депутатів “Європейської солідарності” та 72% депутатів “Слуги Народу”, - додали у КВУ.

Голова ВГО КВУ Олексій Кошель, коментуючи результати моніторингу, вказав, що “у 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об’єктивно вплинула ситуація із коронавірусом, проте в розрізі фракцій і груп ВР загальна тенденція не змінилася".

“Юридично за пропуск пленарних засідань ВР без поважних причин передбачено фінансові штрафи. Однак на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували та продовжують ігнорувати засідання парламенту”, — додав Кошель.

Всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.

Нагадаємо, за даними КВУ, двадцять депутатів не були на жодному засіданні Ради в грудні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26