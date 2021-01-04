У Раді визначили головних прогульників у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради за підсумками 2020 року - визначено головних прогульників. Про це УНН повідомили у пресслужбі КВУ.
“За даними КВУ, головними прогульниками Ради стали народні депутати групи “За майбутнє”. В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи — 46%. Також низькі показники реєстрації в народних депутатів “Опозиційного платформи — За життя”. В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО “Батьківщини” показники відвідування на рівні 56%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вищі результати в депутатів групи “Довіра” та фракції “Голос”. В середньому на засідання приходили 67% нардепів “Голосу” та 68% — “Довіри”.
"Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 року стали народні депутати “Слуги Народу” та “Європейської солідарності”. В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 71% депутатів “Європейської солідарності” та 72% депутатів “Слуги Народу”, - додали у КВУ.
Голова ВГО КВУ Олексій Кошель, коментуючи результати моніторингу, вказав, що “у 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об’єктивно вплинула ситуація із коронавірусом, проте в розрізі фракцій і груп ВР загальна тенденція не змінилася".
“Юридично за пропуск пленарних засідань ВР без поважних причин передбачено фінансові штрафи. Однак на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували та продовжують ігнорувати засідання парламенту”, — додав Кошель.
Всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.
Нагадаємо, за даними КВУ, двадцять депутатів не були на жодному засіданні Ради в грудні.