У Раді відреагували на зухвалу поведінку власників львівських казино

Зазначимо, не так давно ЗМІ повідомляли про зразкову операцію активістів та правоохоронців Винників (Львівська область), які за лічені дні закрили всі нелегальні казино. Утім, нелегали не здалися - тепер вони погрожують активістам фізичною розправою.

"Погрожувати - це вкрай неправильно і неприпустимо. До речі, за це передбачена відповідальність. І якщо на них не реагує поліція, треба звертатися із письмовою заявою про такий факт, наприклад, до нардепів. Вони можуть вплинути на поліцію і заставити їх виконувати свої обов'язки", - коментує нардеп.

Нелегальний азартний бізнес лихоманить країну не перший рік, продовжив Мацола.

"Якщо раніше помічав один-два заклади на столичний район, то сьогодні вони чи не на кожному кроці. З цими точками треба давно навести лад. Це явище переходить у якісь нерозумні межі", - каже він.

Гральний бізнес заборонений в Україні з 2009 року, додає нардеп. Очевидно, нелегали керуються "шпаринами" у законі, припускає Мацола.

"Треба його проаналізувати, аби зрозуміти, яка шпаринка у документі дає право нелегалам вести цей бізнес", - сказав він.

Нагадаємо, Львів оголосив війну закладам “Національної лотереї”. У мерії попередили про перевірку всіх закладів та оголосили прохання до власників приміщень, які орендує “Національна лотерея”, розірвати договори.

Окрім того, біля закладів “Національної лотереї” анонсували соціальну рекламу із написами, що тут проводять заборонені азартні ігри.

Раніше УНН повідомляв, що азартні ігри були викриті в закладах "Космолот", які так само належать "Національній лотереї" (УНЛ).