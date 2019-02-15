В Раде отреагировали на вызывающее поведение владельцев львовских казино

Отметим, недавно СМИ сообщали о примерной операции активистов и правоохранителей Винников (Львовская область), которые за считанные дни закрыли все нелегальные казино. Впрочем, нелегалы не сдались - теперь они угрожают активистам физической расправой.

"Угрожать - это крайне неправильно и недопустимо. Кстати, за это предусмотрена ответственность. И если на них не реагирует полиция, надо обращаться с письменным заявлением о таком факте, например, к нардепам. Они могут повлиять на полицию и заставить их выполнять свои обязанности", - комментирует нардеп.

Нелегальный азартный бизнес лихорадит страну не первый год, продолжил Мацола.

"Если раньше замечал один-два заведения на столичный район, то сегодня они не на каждом шагу. С этими точками надо давно навести порядок. Это явление переходит в какие-то неразумные пределы", - говорит он.

Игорный бизнес запрещен в Украине с 2009 года, добавляет нардеп. Очевидно, нелегалы руководствуются "трещинами" в законе, предполагает Мацола.

"Надо его проанализировать, чтобы понять, какая лазейка в документе дает право нелегалам вести этот бизнес", - сказал он.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры.

Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что здесь ведутся запрещены азартные игры.

Ранее УНН сообщал, что азартные игры были разоблачены в заведениях "Космолот", которые так же относятся к "Национальной лотерее" (УНЛ).