У Раді відреагували на ймовірний заклик Угорщини до РФ щодо нацменшин в Україні

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Якщо повідомлення про звернення угорського парламенту до Держдуми РФ з пропозицією про співпрацю щодо захисту прав нацменшин в Україні виявиться правдою - воно не залишиться без реагування Верховної Ради. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат "Слуги народу", поки що голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, передає УНН.