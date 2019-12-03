У Раді відреагували на ймовірний заклик Угорщини до РФ щодо нацменшин в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Якщо повідомлення про звернення угорського парламенту до Держдуми РФ з пропозицією про співпрацю щодо захисту прав нацменшин в Україні виявиться правдою - воно не залишиться без реагування Верховної Ради. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат "Слуги народу", поки що голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, передає УНН.
"Звичайно, вірити російським ЗМІ не хочеться... Але якщо повідомлення про звернення угорського парламенту до Держдуми РФ з пропозицією про співпрацю у сфері захисту прав нацменшин в Україні виявиться правдою, то воно не залишиться без реагування Верховної Ради", - написав Яременко.
З його слів, в Україні добре відомо, як Росія "захищає" свої "нацменшини".
"Не думаю, що хтось дасть Угорщині такий шанс. Так, і попри все - угорці в Україні - це наші лояльні громадяни, і Українська держава несе повну відповідальність за захист їх інтересів і прав", - додав нардеп.
Нагадаємо, раніше у вівторок в ході пленарного засідання нижньої палати парламенту РФ повідомив її речник В’ячеслав Володін заявив, що національні збори Угорщини звернулися до Держдуми з проханням об’єднати зусилля для “захисту прав національних меншин в Україні”.