У Раді створили міжфракційне об'єднання "Економіка. НАУ"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Верховній Раді 9-го скликання створили міжфракційного депутатського об’єднання “Економіка. НАУ”. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
За його словами, співголовами цього міжфракційного об’єднання обрано трьох народних депутатів, включно із Дмитром Наталухою.
“Серйозне міжфракційне об’єднання”, — наголосив Стефанчук.
Нагадаємо, у Верховній Раді створили два нових міжфракційних депутатських об’єднання — “Львівщина” і “Тернопільщина”.