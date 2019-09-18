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У Раді створили міжфракційне об'єднання "Економіка. НАУ"

У Раді створили міжфракційне об'єднання "Економіка. НАУ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Верховній Раді 9-го скликання створили міжфракційного депутатського об’єднання “Економіка. НАУ”. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.

За його словами, співголовами цього міжфракційного об’єднання обрано трьох народних депутатів, включно із Дмитром Наталухою.

“Серйозне міжфракційне об’єднання”, — наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, у Верховній Раді створили два нових міжфракційних депутатських об’єднання — “Львівщина” і “Тернопільщина”.

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