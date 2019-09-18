В Раде создали межфракционное объединение "Экономика. НАУ"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Верховной Раде 9-го созыва создали межфракционное депутатское объединение “Экономика. НАУ”. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.
По его словам, сопредседателями этого межфракционного объединения избраны три народных депутатов, включая Дмитрия Наталуху.
“Серьезное межфракционное объединение”, — подчеркнул Стефанчук.
Напомним, в Верховной Раде создали два новых межфракционных депутатских объединения — “Львовщина” и “Тернопольщина”.